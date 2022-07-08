買了大灣區物業一直唔通關，點算好？一站式管家服務 全方位指南

如果你一直想置業和投資大灣區物業，但係又唔知道點樣踏出第一步？

如果你已經係大灣區業主，但又要收樓驗樓，又要裝修，又要買傢俬，咁多嘢做都好煩下，點樣先搵到價錢公道，又信譽良好嘅公司，唔洗驚住畀人呃。



最方便可靠嘅方法，就梗係揾有25年灣區物業經驗嘅碧陶居地產幫你手啦。



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想置業大灣區？又驚踩到陷阱？咁碧陶居一定係你最值得信任嘅置業好幫忙。

1.【免費睇樓專車】

安排睇樓專車於各口岸、港口或鐵路站接送，考察樓盤一車到位。

2.【香港直播睇樓】

提供預約樓盤直播睇樓服務，將安排專人到訪項目與客戶進行一對一直播睇樓，節省時間。

3.【灣區緊急支援】

灣區物業有事想要幫手?歡迎向我們尋求協助，由家居維修到搬屋/傢俬接收安排，各類型大小事務都盡心幫你解決。

4.【24小時咨詢】

各類灣區置業問題歡迎咨詢，24小時專人解答，助你迅速解決礙難。

5.【驗樓易】

提供專業驗樓服務，由專業人士詳細檢查單位內每一細節，批出驗樓報告及驗樓視頻，每個需要執漏位置解釋到位，確保單位以最好狀態入住。

6.【裝修易】

自設裝修公司，傢俬廠房，為您度身訂制全屋裝修+傢俬套餐，由風格設計到傢俬配搭，專人一對一跟進了解。此服務亦包括香港地區使用，歡迎致電查詢。

7.【收樓易】

專人陪同/代辦收樓，協助業主交納契稅、維修基金、管理費、取合同、取鎖匙及辦理房產證服務。物業內部設備開通安排(包括水、電、燃、網路、電視服務)。

8.【放租易】

除了物業買賣外，碧陶居地產還為業主提供代租代管服務，置業後無須為出租而感到煩惱。

9.【法律咨詢】

由專業律師協助監管買賣合同、按揭文件，確保內容無誤，保障業主權益。

10.【在港簽約】

碧陶居展銷廳為項目認可簽約展銷廳，在未能通關情況下，為業主提供簽署認購書及買賣合同服務。

11.【公證服務】

協助業主處理/登記國內公證服務(包括委託/簽署合約文件)，以便處理物業上各類事宜。

12.【按揭咨詢】

提供樓盤項目按揭詳情，讓客戶清晰了解各家銀行貸款比率，供款方式及年期。



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