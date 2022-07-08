公僕不滿加薪2.5% 陳國基：續與工會溝通

政府提出公務員劃一加薪百分之二點五，引起公務員工會強烈不滿。政務司司長陳國基指理解公務員過去兩年疫情期間很辛苦，惟加薪有機制，已平衡各種因素，會繼續和工會溝通。政府人員協會昨天去信特首李家超表示非常失望，認為當局未能全面回應職方對薪酬調整的訴求。



政府人員協會指諮詢在職公務員會員意見，收超過一萬份回覆，當中九成四受訪者要求加幅不低於百分之四。繼四個公務員評議會表達不滿後，四小公務員工會即政府人員協會、公務員工會聯合會等曾考慮發聯合聲明，但因為對要求的加幅未能達成共識而擱置。