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李家超享愛心午餐 網民羨慕

2022-07-08 列印
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特首李家超上任後，隨即馬不停蹄出席各項活動，他昨日趁着二十五分鐘午膳時間，品嚐了由太太林麗嬋親手製作「愛心午餐」，不少網民直呼羨慕！

李家超於社交平台表示，昨出席了一個活動後，趁着二十五分鐘午膳時間，享用太太林麗嬋親手製作的愛心飯盒。圖片顯示有白切雞飯，並配上一杯中國茶及一盒水果，忙裏偷閒兼補充體力。一眾網民紛紛大讚李家超夫婦之間感情讓人羨慕不已，指愛心飯盒、湯水，是家人最貼心的支持。

從圖片可見，飯桌遠處的大廳有幾箱物品，相信李家超上任後已馬不停蹄開展各項工作，仍未有時間處置這些物品。
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