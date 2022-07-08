毒品扮洗頭水偷運 海關拘接貨男

有蠱惑毒販偷龍轉鳳，將毒品偽裝成多支洗頭水運至本港；人員懷疑內藏毒品，便監控遞送行動，經調查拘捕一人，今日提堂。



海關透過風險評估，查驗一件由泰國抵港並報稱載有護膚品的空運包裹，發現二十六支洗頭水內藏有懷疑液態冰毒，共重約七點八公斤，估計市值約四百五十萬元。經跟進調查後，人員前日在屯門拘捕一名三十五歲懷疑涉案男子，報稱倉務員，他已被控以一項販運危險藥物罪名，今日在屯門裁判法院提堂。根據初步調查所得，該批毒品由泰國寄出，之後經集運公司運抵香港，被捕男子收取約四千元報酬協助收件。



海關呼籲市民切勿貪圖金錢利益而參與販毒活動，亦切勿於未確定物品屬性的情況下，貿然協助他人運送。