﻿電子屏幕有毒污染物﻿ ﻿隨家居廢料滲入港水域﻿

■深圳及珠江三角洲手機工廠林立，該地區近岸處發現大量含LCMs的沉積物。

城市大學研究發現，用於製造手機及平板電腦屏幕的液晶顯示器物料液晶單體化合物（LCMs），含有具毒性的電子污染物，恐影響海洋生態，甚至進入人類食物鏈，危害生命。研究更指出，這類原本在手機工廠林立的珠江三角洲流域發現的污染物，近年竟在本港水域出現，更集中昂船洲一帶，懷疑與手機及平板電腦在家居普及，以及LCMs可氣化及依附於微塵，令污染物隨生活污水排放有關。負責研究的城市大學海洋污染國家重點實驗室成員何宇鶴向《星島日報》表示，液晶顯示器除廣泛應用於手機、平板電腦，亦是電視機、電腦顯示屏及電子遊戲機重要原料，而在製造液晶顯示器過程中，往往要用上十至二十種的LCMs，而LCMs近年已確認為與電子垃圾相關的新興污染物。他指，珠江三角洲一直是南中國的工業重鎮，近年已發現LCMs污染，疑與當地是手機及液晶顯示器製造廠集中地有關，研究人員在河口及離岸檢測點抽取沉積物化驗，確認找到十種LCMs，而且距離陸地愈遠的樣本，LCMs的濃度愈低，顯示污染源頭在陸地。昂船洲海域LCMs濃度高該研究由一八年至今年初進行，何指出，值得留意的是在本港昂船洲及屯門對開海面亦發現有LCMs，而且濃度屬高水平。他指出，本港海域出現含LCMs的沉積物不尋常，因為香港並無製造手機或液晶顯示器的工廠。研究人員估計，在屯門對開海面發現的LCMs，可能與新界西堆填區有關，不排除是有液晶顯示器被當電子垃圾丟棄後送去堆填區，其間液晶顯示器破損致釋出LCMs。何進一步指出，在昂船洲一帶海域發現的LCMs濃度較屯門高，情況異常。他表示，有外國研究發現，LCMs具有可氣化的特性，液晶顯示器操作過程中，會有LCMs出現肉眼看不到的氣化過程，氣化後的物料會依附微小塵粒，然後落在地上。他估計，當市民清潔家居，會將經打掃拭抹的塵粒連同生活污水排放。何續稱，在昂船洲一帶海域沉積物發現的LCMs濃度較屯門高，懷疑與昂船洲污水處理廠未有專門針對LCMs這種新興電子垃圾污染物有關，建議當局加強這方面的篩查。他又指，一九年時加拿大有科學家於具權威性的《美國國家科學院院刊》發表關於LCMs毒性的研究，指LCMs毒性類似二噁英，可影響人體免疫系統、生殖功能、內分泌系統，誘發糖尿病、甲狀腺功能異常、心臟病，甚至癌症等。他續稱，LCMs屬親脂性，會附於動物脂肪組織積聚，不易排出體外，流入海水可影響海洋生態，進入人類食物鏈，影響深遠。可入侵人體 毒性似二噁英地球之友行政總裁洪藹誠亦指，液晶顯示器所含LCMs物料會釋出毒素是較新的研究，認為今次城大的研究值得深入探究，找出物料對人類及海洋生態的影響。渠務署回覆指，現行排放標準未包括「液晶單體化合物」的含量，因此署方沒有為污水中「液晶單體化合物」的含量抽取水樣本。