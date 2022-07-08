三門仔至鴨洲渡輪試辦

港人每逢假日喜歡到郊外閒逛，現在又多一個好選擇，來往大埔三門仔、沙頭角荔枝窩、鴨洲的街渡渡輪服務，由昨日開始以試辦方式投入服務。



聲威實業閒日街渡航線「三門仔—大水坑／荔枝窩／吉澳／鴨洲」於今年七月七日至十二月三十一日期間試辦，航線逢星期二及四（假期除外）提供服務，每日服務一班。票價分為六十元（荔枝窩、吉澳或鴨洲登船）及八十元（三門仔或大水坑登船），三歲以下小童免費乘搭。



航線在早上八時三十分由三門仔開出，並於十二時四十五分抵達鴨洲，其後於一時十分，由荔枝窩途經吉澳返回三門仔。其中，景點荔枝窩早前受惠邊境禁區沙頭角墟將發展生態旅遊，開放公眾碼頭讓旅行團遊客參觀，在沙頭角碼頭可乘專船前往荔枝窩，帶動該地區的旅客人數。