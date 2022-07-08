勞工及福利局局長孫玉菡（見圖）回應指要改為一年一檢，需要大量壓縮研究、分析及諮詢過程，或改為以方程式調整法定最低工資水平，需重新塑造社會共識。他又提到社會上對法定最低工資的檢討周期有不同意見，而最低工資委員會的檢討工作正進行中，待委員會完成目前的檢討及提交報告後，勞工及福利局會適時探討法定最低工資的檢討周期和方式是否需要調整。
議員倡最低工資機制一年一檢
勞工及福利局局長孫玉菡（見圖）回應指要改為一年一檢，需要大量壓縮研究、分析及諮詢過程，或改為以方程式調整法定最低工資水平，需重新塑造社會共識。他又提到社會上對法定最低工資的檢討周期有不同意見，而最低工資委員會的檢討工作正進行中，待委員會完成目前的檢討及提交報告後，勞工及福利局會適時探討法定最低工資的檢討周期和方式是否需要調整。
航班熔斷暫緩 業界：有助復飛
新一屆政府上場第七天，快速回應海外港人回來的需求，「手起刀落」暫緩「航班熔斷機制」，昨天生效，並恢復受機制規管而停飛的航班。國泰歡迎新安排，強調將恢復更多航班。有立法會議員認為，暫停熔斷，可以吸引更多...
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任何分歧都不影響兩國關係 王毅：願與菲國開創新「黃金時代」
國務委員兼外長王毅周三與菲律賓新任總統小馬可斯會面。王毅穿上菲律賓國服，與小馬可斯握手。他強調，認同小馬可斯說的任何分歧都不應影響兩國關係。王毅向小馬可斯轉達國家主席習近平的問候，期待兩國元首為雙邊關...
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將留任至選出新首相 約翰遜辭任保守黨黨魁
英國兩名內閣成員辭職後，觸發超過五十名官員相繼離開，令首相約翰遜面臨巨大逼宮壓力。約翰遜昨日正式宣佈辭去保守黨黨魁，表示已經任命一個新內閣，將留任至選出新首相。他表示對離開感到傷心。約翰遜昨日在唐寧街...
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凱柏峰Ⅰ次輪開售即沽225伙
由信和、嘉華、招商局置地及港鐵合作發展的將軍澳日出康城凱柏峰Ⅰ首輪銷售報捷後，昨日推出238伙進行次輪銷售，並即日取得接近沽清成績，經過兩輪銷售後累售463伙，套現近40億元。凱柏峰Ⅰ昨日舉行次輪銷售...
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恒指低開高收漲56點 國泰升3%迎暫緩熔斷
美國聯儲局公佈6月議息會議記錄，當局承諾將繼續大幅加息壓抑高通脹，美股隔晚造好，惟中概股逆市向下，恒指昨低開233點，跌幅曾擴大至近400點，低見21200。港府決定即日起將暫緩個別航線「熔斷機制」，...
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洛城打吡 信「主」得救
周五美職上演洛杉磯打吡，FC洛杉磯主場硬撼洛杉磯銀河。早前以自由身加盟主隊的加里夫巴利，仍未有國際轉會紙和簽證料趕不及披甲，但另一位星級新援基亞連尼可以候命，勢連同隊長卡路士韋拿一前一後撐起球隊，主勝...
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憑《智齒》爭金像獎成頂頭大熱 劉雅瑟有信心首登影后寶座
劉雅瑟憑電影《智齒》已先後奪得「電影評論學會」最佳女演員及「電影導演會」最佳女主角，令首次獲提名「金像獎」最佳女主角的她，成為頂頭大熱。面對鞏俐、吳君如、周秀娜和王丹妮4位強勁對手，劉雅瑟雖然對她們演...
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李純恩 - 意想不到｜好好過日子
這天facebook彈出了當年今日，那天fb上登了我帶團去以色列和約旦旅行的廣告，也不過三年，卻恍如隔世。既然fb提醒，便舊夢重溫，再分享一次。有當時跟這個團一起去旅行的朋友見了，十分感慨，說這樣的好...
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蔡明紹後上封王 潘頓巴度起孖 羅富全起孖贏到90W
昨晚羅富全憑「熹柏龍」和「請飲茶」起孖，而兩駒鞍上人巴度和潘頓，則各自另贏蔡廄「平海歡星」以及文廄「善傳香江」，齊齊梅開二度。不過，騎師王則是取得一冠三亞一殿的蔡明紹，他憑「經典之星」食尾胡而後上稱王...
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