議員倡最低工資機制一年一檢

最低工資自一一年五月起實施，但去年的受惠人數僅有一點四萬人，較一一年的十八萬人大跌九成，有勞工界立法會議員認為最低工資與市場嚴重脫節，提出完善法定最低工資制度的議員議案，包括將兩年一次檢視最低工資的機制，改為一年一檢。



勞工及福利局局長孫玉菡（見圖）回應指要改為一年一檢，需要大量壓縮研究、分析及諮詢過程，或改為以方程式調整法定最低工資水平，需重新塑造社會共識。他又提到社會上對法定最低工資的檢討周期有不同意見，而最低工資委員會的檢討工作正進行中，待委員會完成目前的檢討及提交報告後，勞工及福利局會適時探討法定最低工資的檢討周期和方式是否需要調整。