﻿嶺大動畫學士納聯招﻿﻿ 社科6課程獨立招生﻿

■嶺南大學教務長章慧芳表示，該校設核心課程，所有學生必修。

中學文憑試七月二十日放榜，大學聯合招生（JUPAS）會於文憑試放榜後展開第二輪改選，正等待放榜的同學，刻下最好掌握各參與聯招大學最新及熱門課程，部署改選策略。今日會為大家介紹嶺南大學，作為香港的博雅大學，嶺大目標是培育慎思明辨，關懷社會的學生，該校九月將把原屬自資開辦的「動畫及數碼藝術（榮譽）文學士」課程，納為聯招課程；此外，社會科學院屬下的經濟、政治、社會與公共政策研究等六個課程，將由現時學院收生，改為課程收生。採訪：《星島日報》教育組 圖片：受訪者提供嶺南大學教務長章慧芳表示，嶺大是香港的博雅大學，雖然只有三個學院，分別為文學院、商學院和社會科學院，但該校卻透過基礎寬廣的課程設計、宿舍生活、服務學習和環球學習機會等，為學生提供博雅教育。她指，嶺大學生除了修讀主修課程外，還必須修讀核心課程，當中包括共同核心和五個範疇。「共同核心包括四個學科︰慎思明辨（Critical Thinking）、構建香港（The Making of Hong Kong）、科學的過程（The Process of Science）和世界史中的中國（China in World History）。」她指，博雅教育範疇廣闊，類似通識，透過該校必修的核心課程，也打破嶺南沒有理科的說法。核心課程除了四個學科外，還包括五大範疇，分別為「創意與創新」、「人文與藝術」、「管理與社會」、「數理、科技與社會」及「價值、文化與社會」，每個範疇下又有不同學科，學生須在每個範疇，最少選讀一科，以鞏固知識基礎。設服務研習課程另外，嶺大亦着重社區服務，並設服務研習課程，學生畢業前，必須完成有關課程的時數，章慧芳表示，校方期望學生把學習理論實踐，轉化為具意義及實際的服務，關懷社會。她指，嶺大亦鼓勵學生到海外交流，「疫情前，學生最少有一個學期，可以去海外做交流；另外，全校有超過八成的學生有海外交流機會，學校甚至會替學生付費。」在今年九月，嶺大除開辦新課程，也有課程改動。章慧芳說，該校兩年前開辦的自資課程「動畫及數碼藝術（榮譽）文學士」課程，今年會納入為聯招課程，但同時仍保留自資課程模式。章慧芳說，過往社會科學（榮譽）學士課程屬大類收生課程，學生第二年才揀主修課程。但九月新學年，社會科學院的六個主修課程，包括經濟、政治學、心理學、社會學、健康及社會服務管理、社會與公共政策研究，將改為課程收生，學生可及早選擇自己喜歡課程，毋須等第二年才揀主修課程。她指，今年部份課程亦隨着加入新元素而改名，包括「翻譯（榮譽）文學士」改為「翻譯、跨文化研究及企業傳訊（榮譽）文學士」；「環球博雅教育（榮譽）文學士」，則改為「環球可持續發展（榮譽）博雅學士」。