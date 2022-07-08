11 SKIES建築設計出色 榮獲亞太房地產三大獎

由K11集團營運、新世界發展投資高達二百億的香港國際機場航天城地標式綜合性發展項目11 SKIES，憑着出色的建築和設計，於「二〇二二亞太房地產大獎」中榮獲亞太區綜合開發項目提名、香港最佳綜合開發項目五星獎及香港綜合建築項目優勝獎三項大獎，成績斐然。



評審團從設計、創新意念及可持續發展等方面評審各個參賽項目，而11 SKIES在多個範疇均脫穎而出，評審團亦對11 SKIES以創意及頂尖建築設計結合零售、娛樂和辦公空間表示讚賞。11 SKIES獲得「亞太區綜合開發項目提名」後，將於年底與多個頂尖發展項目一同競逐亞太區最佳及全球最佳殊榮。



K11集團銳意將11 SKIES締造為香港最大型一站式零售餐飲娛樂商業新地標，預計將於二〇二二年至二〇二五年分階段開幕，要使該處成為粵港澳大灣區以至全球旅客必到的目的地。