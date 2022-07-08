新冠疫苗增保護力 接種加強劑助降死亡率

■藥劑連線 唐展峰藥劑師

截至6月底，香港新冠肺炎（COVID-19）確診總人數超過100萬；死亡人數逾9,300人，過去數10日每日仍錄得逾千感染個案，情況相當嚴峻。雖然現時疫情較第五波情況稍為緩和，但有藥劑界人士認為市民仍不可鬆懈，尤其是免疫力較低的人士，接種新冠疫苗加強劑是保護自己的最有效方法。專業藥劑師組織藥劑連線的成員唐展峰表示，在接種新冠疫苗一段日子後，抗體水平便會逐漸遞減，令保護力下降。世界衞生組織（WHO）、美國疾病管制與預防中心（CDC）及香港衞生署均建議大眾接種加強劑以維持足夠的保護力。本地數據顯示，對於成年人口的所有年齡組別，接種新冠疫苗加強劑（不論是信使核糖核酸（mRNA）或滅活疫苗）後，均可有效減低感染後的住院率和死亡率。免疫力弱人士宜打四劑疫苗衞生署衞生防護中心建議，從來沒有感染新冠肺炎的一般公眾人士，如選擇mRNA疫苗，12至17歲可於接種第二劑後150天，接種第三劑mRNA疫苗；18歲或以上則可於接種第二劑後90天，接種第三劑mRNA疫苗。若選擇接種滅活疫苗作為第三劑疫苗，可在接種第二劑後90天接種第三劑滅活疫苗。至於應否接種第四劑新冠疫苗？由於60歲或以上及免疫力弱的人士，包括長期病患、免疫系統受抑壓如癌症患者、曾接受器官移植或正接受生物製劑/高度類固醇治療的病人，感染新冠肺炎後出現併發症及死亡的風險皆高於一般公眾人士，衞生防護中心建議他們接種第三劑滅活或mRNA疫苗後90天，接種第四劑疫苗；一般18至59歲成人，如有較高暴露風險或個人需要，可在考慮自身風險和益處後，選擇在接種第三劑新冠疫苗後180天接種第四劑，提供短暫的額外保護，以預防感染和出現病徵。第三劑mRNA抗體水平足抗Omicron現時香港政府免費提供兩種新冠疫苗，分別為mRNA疫苗及滅活疫苗，兩者最大的分別是透過不同原理提供抗原，讓身體識別病毒並產生免疫力。mRNA疫苗是由脂肪造成的納米粒子，包裹著新冠病毒的某一節mRNA，注射後人體細胞會按mRNA的密碼，生產新冠病毒的S蛋白作為抗原；滅活疫苗則是將病毒殺死製成疫苗，並把整個已死的病毒注射入人體內作為抗原。兩款疫苗均可有效提升身體內的抗體水平，增強保護門檻，提供足夠的保護力。港大醫學院及中大醫學院一個聯合研究發現，不論首兩劑新冠疫苗的類型，接種第三劑mRNA疫苗後的抗體水平足以抵抗新型冠狀病毒變異株Omicron，故此鼓勵市民接種第三劑mRNA疫苗以增強免疫力。副作用與疫苗無因果關係很多市民關心疫苗可能產生的副作用，唐展峰強調，副作用與接種疫苗的劑數並無關係，接種加強劑反而可以有效降低住院率及死亡率。他坦言接種任何疫苗後均有機會出現副作用，但數據顯示，新冠疫苗的相關副作用相對輕微，普遍是打針位置疼痛、感到疲倦等；至於異常個案，截至5月底止錄得逾7,500宗，僅佔總接種劑數的0.04%。早前衞生防護中心轄下科學委員會建議，將首兩針mRNA疫苗接種間距延長至56日，可減低患上心肌炎的機會。若有任何疑慮，唐展峰建議可向家庭醫生或藥劑師諮詢意見。