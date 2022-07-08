小學雜物房火警 近百學生安全疏散

現場為慈雲山聖文德天主教小學。警方昨午二時許接獲報案，指上址發生火警，近一百名學生自行疏散至安全位置，消防到場射水灌救，將火救熄；經調查相信起火原因無可疑，不排除抽氣扇電線短路起火所致。校長林偉才指當時下午有課外活動，近一百名學生在各個樓層班房活動，他們即時疏散，安排到地下籃球場暫避，其後已由家長接走，火警中沒有老師及學生感到不適。
據了解，雜物房當時沒有人，亦無存放易燃物品，大部份為書籍等紙類物件。
新一屆政府上場第七天，快速回應海外港人回來的需求，「手起刀落」暫緩「航班熔斷機制」，昨天生效，並恢復受機制規管而停飛的航班。國泰歡迎新安排，強調將恢復更多航班。有立法會議員認為，暫停熔斷，可以吸引更多...
2022-07-08
國務委員兼外長王毅周三與菲律賓新任總統小馬可斯會面。王毅穿上菲律賓國服，與小馬可斯握手。他強調，認同小馬可斯說的任何分歧都不應影響兩國關係。王毅向小馬可斯轉達國家主席習近平的問候，期待兩國元首為雙邊關...
2022-07-08
英國兩名內閣成員辭職後，觸發超過五十名官員相繼離開，令首相約翰遜面臨巨大逼宮壓力。約翰遜昨日正式宣佈辭去保守黨黨魁，表示已經任命一個新內閣，將留任至選出新首相。他表示對離開感到傷心。約翰遜昨日在唐寧街...
2022-07-08
由信和、嘉華、招商局置地及港鐵合作發展的將軍澳日出康城凱柏峰Ⅰ首輪銷售報捷後，昨日推出238伙進行次輪銷售，並即日取得接近沽清成績，經過兩輪銷售後累售463伙，套現近40億元。凱柏峰Ⅰ昨日舉行次輪銷售...
2022-07-08
美國聯儲局公佈6月議息會議記錄，當局承諾將繼續大幅加息壓抑高通脹，美股隔晚造好，惟中概股逆市向下，恒指昨低開233點，跌幅曾擴大至近400點，低見21200。港府決定即日起將暫緩個別航線「熔斷機制」，...
2022-07-08
周五美職上演洛杉磯打吡，FC洛杉磯主場硬撼洛杉磯銀河。早前以自由身加盟主隊的加里夫巴利，仍未有國際轉會紙和簽證料趕不及披甲，但另一位星級新援基亞連尼可以候命，勢連同隊長卡路士韋拿一前一後撐起球隊，主勝...
2022-07-08
劉雅瑟憑電影《智齒》已先後奪得「電影評論學會」最佳女演員及「電影導演會」最佳女主角，令首次獲提名「金像獎」最佳女主角的她，成為頂頭大熱。面對鞏俐、吳君如、周秀娜和王丹妮4位強勁對手，劉雅瑟雖然對她們演...
2022-07-08
這天facebook彈出了當年今日，那天fb上登了我帶團去以色列和約旦旅行的廣告，也不過三年，卻恍如隔世。既然fb提醒，便舊夢重溫，再分享一次。有當時跟這個團一起去旅行的朋友見了，十分感慨，說這樣的好...
2022-07-08
昨晚羅富全憑「熹柏龍」和「請飲茶」起孖，而兩駒鞍上人巴度和潘頓，則各自另贏蔡廄「平海歡星」以及文廄「善傳香江」，齊齊梅開二度。不過，騎師王則是取得一冠三亞一殿的蔡明紹，他憑「經典之星」食尾胡而後上稱王...
2022-07-07