小學雜物房火警 近百學生安全疏散

慈雲山有小學雜物房突然起火，現場火光熊熊，濃煙從窗口竄出，消防到場將火救熄，幸無人受傷；校長指「感恩嘅係學校上實體課，返半晝，只有小部份學生參與課外活動」。



現場為慈雲山聖文德天主教小學。警方昨午二時許接獲報案，指上址發生火警，近一百名學生自行疏散至安全位置，消防到場射水灌救，將火救熄；經調查相信起火原因無可疑，不排除抽氣扇電線短路起火所致。校長林偉才指當時下午有課外活動，近一百名學生在各個樓層班房活動，他們即時疏散，安排到地下籃球場暫避，其後已由家長接走，火警中沒有老師及學生感到不適。



據了解，雜物房當時沒有人，亦無存放易燃物品，大部份為書籍等紙類物件。