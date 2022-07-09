違者罰款2000 立會下周五商討 踩單車及機動三輪車 擬立法強制戴頭盔

近年單車徑擴展，踩單車健身風氣盛，但不少人不戴頭盔，導致近兩年單車傷亡意外增加。運輸署為保障市民安全，建議立法強制要求單車、三輪車、多輪車及機動三輪車的駕駛者和乘客，必須佩戴頭盔，違例者可被罰款二千元。立法會交通事務委員會下周五討論立法建議，署方期望於明年內提交修訂建議。



按運輸署向立法會提交的立法建議，將強制要求兩輪單車、三輪車及多輪車的駕駛者和乘客，一定要佩戴頭盔，其中單車和三輪車的駕駛者須承擔自身法律責任；而多輪車駕駛者則承擔自身及乘客的法律責任，而乘客亦須承擔自身責任。



運輸署道路安全及標準研究部總工程師胡建國接受本報訪問時指，近年本港新建很多單車徑，而疫下多了市民到郊外踩單車，署方實地考察發現，約只有三成踩車的市民戴頭盔，顯示安全意識不足。



自二〇二〇年起，單車意外數字有上升趨勢，一九年有一千七百三十八宗，至二〇年升至二千七百三十七宗，二一年更增至近三千宗，佔該年全港交通意外近一成七。

法例將涵蓋所有地點



運輸署指多項研究顯示，單車意外很可能造成創傷性腦部損傷，若戴頭盔可將頭部受傷機會降低五成。但檢視本港及外地多宗單車傷亡意外，發現九成人沒佩戴頭盔；而事發地點不只是馬路，亦包括單車徑，故法例將涵蓋所有地點。



按立法建議，違例者將被罰款二千元，與現時「不小心騎踏單車」罰則相同。如發現違例者，警方先截停然後執法。署方亦建議透過「單車諮詢中心」網站，發放單車頭盔標準。



此外，現行法例雖強制要求電單車駕駛者及乘客佩戴頭盔，但未涵蓋數量極少的電單車側車及機動三輪車，故亦建議電單車側車之乘客及機動三輪車司機及乘客，亦要強制佩戴頭盔。違例者最高可罰款五千元及監禁三個月，或警方定額罰款三百二十元。



運輸署署長羅淑佩對本報說，署方不想發生嚴重交通意外，更絕不希望見到傷亡，但在意外發生後惋惜傷痛之餘，本着「有危必有機」態度，把握機會推出改善道路安全措施。她形容或許在措施推出初期，「大家會覺得有少少不方便、又可能會增加一些營運成本」，但若市民能理解措施有助避免人命傷亡及經濟損失，社會接受的機會便會更大。

意外恐致腦損傷 黃金寶撐立法



曾奪世界冠軍「彩虹戰衣」的單車手黃金寶支持立法規定踩單車必須戴頭盔。他喜見單車愛好者增加，提醒市民切忌「怕麻煩」，因無法估計意外時受傷程度。立法會醫療衛生界議員林哲玄支持立法，他指騎單車致頭部受傷，可引致頭骨骨折、硬腦膜下出血，嚴重者可能成為植物人，甚至死亡；即使市民騎單車速度不及職業單車手，但加上單車本身高度，意外時頭部若撞到硬物，可構成致命危險。