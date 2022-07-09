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小童違例免刑責 運署籲為安全戴頭盔

2022-07-09 列印
■運輸署助理署長/技術服務羅慶新（左）表示，多輪車意外傷害不低於單車及三輪車。
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運輸署建議立法，強制要求市民騎單車時戴頭盔，未來法例涵蓋所有年齡層，換言之，十歲以下小童，騎單車時亦要戴頭盔。但現時根據《香港法例》第226章第三條，十歲以下兒童毋須負上任何刑事責任。運輸署解釋，雖然小童違例後能免刑責，但為了人身安全，當局期望小童騎單車時仍須戴頭盔。

對於有意見認為法例不應涵蓋多輪車；亦有人擔憂法例會窒礙公眾參加單車活動，運輸署助理署長/技術服務羅慶新回應指，不少研究發現多輪車行駛時，動能其實也很大，一旦發生意外，對司機及乘客的傷害不低於單車及三輪車，因此將多輪車納入規管範圍。他又笑說，早前署方視察時，發現愈專業的單車手，愈會自覺戴頭盔，「反而業餘嘅市民沒咁嘅意識」，說明立例和加強宣傳的必要。
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