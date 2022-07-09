「超級堡壘」 設施應有盡有

跟朋友吃飯，說起三十年前一次旅行。三十年時間很長，但當時在旅途中的事情卻記得十分清楚，可見多麼有趣，印象多麼深。記憶是很奇妙的，像一個會自動調節的資料庫，把值得記住的事情放在容易找到的地方，等次低些的...

2022-07-09