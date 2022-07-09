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「超級堡壘」 設施應有盡有

2022-07-09 列印
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林青霞的大宅由數棟獨立屋打通組成，佔地三萬多方呎，屋內設施應有盡有，屋頂設有網球場，內有泳池、健身室、圖書館等；大宅外保安嚴密，設有高牆及大閘、鐵絲網、閉路電視及警報器等，玻璃窗全是防彈玻璃，被譽為「超級堡壘」。

大宅的後花園更為吸引，該處佔地八百四十三坪，景觀開揚，極目環迴翠綠山景與城市風貌。林青霞曾在微博分享自家後院景致，草木環繞，還擺放一排木製沙發，不時有白鷺飛到她家陽台停留休息（圖），被內地網民形容像生態保護區。
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