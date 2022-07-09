電單車撼欄翻側 鐵騎士不治

■事主送往律敦治醫院搶救，其後證實死亡。

中環發生致命車禍，電單車司機行駛期間懷疑失控撞到鐵欄，他頓時人仰車翻，被拋飛後倒臥梯間，血流披面，經送院搶救後惜不治，港島總區交通部特別調查隊正調查案件。據了解，死者為四十歲姓蕭男子。昨午約一時許，蕭駕駛一輛電單車沿花園道往中環方向行駛，當駛至近通往上亞厘畢道的支路時，直撼向路邊欄杆，然後全車失控翻側。據了解，由於衝擊力大，他失平衡下人仰車翻，整個人被拋離電單車，再直墮行人路樓梯。消息指事主頭部重創，血流披面，陷入昏迷，送往律敦治醫院搶救，其後證實死亡。現場有欄杆被撞至折斷，梯間遺有血跡，電單車的尾箱及雜物在梯級四散。現場交通因事故一度繁忙。