疑「豆腐」基座肇禍 地盤變廢堆 天秤殺人 3死6傷

■消防員合力搜救被困工人。

■受傷工人被送往伊利沙伯醫院治理。

■建築工程師潘焯鴻指出，圖中工字鐵只有兩處焊接，且沒有加上通桿螺絲，明顯是偷工減料。潘焯鴻fb截圖

秀茂坪安達臣道房屋協會地盤昨發生奪命工傷事故，一條巨型天秤在操作期間，疑底部與基座分開，天秤如利刃劈下，斬中六個貨櫃辦公室，工人走避不及，釀成三人死亡，六人受傷。有工程師直指，天秤底部疑未與基座焊接牢固或未上螺絲，形容事件「並非意外」，疑涉偷工減料或檢測不足。昨早近十一時，安達臣道近安泰邨的房協資助房屋地盤內，承建商精進建築有限公司一個天秤在操作期間突塌下，擊中地盤上六個貨櫃辦公室，致令貨櫃傾倒，多名工人被壓，一名工人頭顱骨折當場死亡，另一名二十二歲助理工程師身上多處骨折，送院搶救不治，第三人為二十五歲工程師，被困於天秤底部，經過七個多小時後被救援人員救出，但已返魂乏術。另六人因走避不及受傷，其中兩人重傷，四人輕傷，送院救治。重65噸 操作員隨天秤墮地消防坍塌搜救專隊及高空拯救專隊到場，進入天秤底搜索，同時派出航拍機高空視察。消防員指，天秤重約六十五噸，塌下部份長約三十米、高十米，倒下一刻，並無負重，擊毀地盤上六個貨櫃箱，而操作員隨天秤墮地僅受輕傷，仍然清醒。2人當場亡 工程師壓天秤底不治救援人員動用工具營救被壓工人，又調動一部重六百五十噸的大型起重機到場，吊起天秤，把傷者救出。其中一人被壓在天秤底，救援人員只見到其下身，向他呼叫，並無反應，合力救援七小時後，始把他救出，但已返魂乏術。有死裏逃生的工友指，事發時聽到隆然巨響，往外查看，驚見巨型天秤塌下，坦言對自己逃過大難，感到「好彩」。一林姓工人負責拆板，不認識死者，指貨櫃是工友用膳和更衣的地方，幸事發時未到用膳時間，「如果喺（貨櫃）入面真係無（命）！」工程師批工字鐵無焊固建築工程師潘焯鴻在社交平台上發帖，指從現場相片判斷，天秤主體結構沒問題，問題主要在天秤底部紅色工字鐵的安裝，紅色工字鐵明顯脫離了本來位置，其安裝方法似乎不足以承擔天秤操作引起的拉力。他觀察到紅色工字鐵的焊接情況，只有兩處焊接，且沒加上通桿螺絲，疑涉偷工減料，形容「今次事件並非意外，係人為偷工減料和測試監管不力。」