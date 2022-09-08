﻿承建商精進建築有前科﻿﻿ 曾有天秤折曲撞棚架﻿

■其中一名工人救出後送聯合醫院搶救，昔最終不治。

■消防出動航拍機協助搜救。

天秤倒塌，地盤承建商「精進建築工程」，於去年的屯門私人屋苑地盤亦發生天秤事故，天秤當時突然彎曲並撞向棚架，幸未造成傷亡。多個工會強烈要求勞工處調查事故成因。港九勞工社團聯會直言，不希望聽到「金屬疲勞」等回應；工業傷亡權益會初步預計天秤倒塌與基座不穩有關，斥承建商風險評估不足。承建商「精進建築工程」並非首次發生天秤工業事故。早於二○二一年九月十日，位於屯門青山公路青山灣段八號「帝御．金灣」地盤的職員報案，指工人使用天秤時，疑天秤突然折曲，撞向大廈的棚架，事件中無人受傷，警方調查後列作「工業意外」處理，勞工處曾派員到場了解。機構：事前檢查或不足昨天肇事的地盤，屬安達臣道石礦場「R2-2號」地皮，由興聯集團子公司「精進建築工程」承建，屬香港房屋協會資助出售房屋興建項目，項目將興建五座大廈，共建一千四百零三個單位，工程於去年九月開展，預計二○二四年六月竣工。工業傷亡權益會總幹事蕭倩文指，初步估計意外可能與天秤底座安裝不穩或工人燒焊不足有關，或有負責機構事前的風險評估和檢查不足；她又促請政府交代調查進度，涉事公司亦需向有關家庭提供支援。建造業總工會指出，工會成員到醫院聯絡受傷工人及家屬，向他們提供援助，又促請受傷工人盡快聯絡工會，讓他們了解事故原因。不希望再聽到「金屬疲勞」港九勞工社團聯會副主席譚金蓮指，如事故成因涉及天秤和地基的連接處的設計及物料，該天秤的承辦商則需承擔責任，她呼籲港府應查清意外成因，強調工友不希望再聽到「金屬疲勞」的理由。工聯職安健康協會發聲明，稱今年至今已有十宗建造業的致命意外，勞工處必須吸取教訓，盡快檢討自身監管及執法上漏洞，從速修補不足之處，並切實加強監管巡查工作。