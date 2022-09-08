天秤基座明顯有問題 勞福局長：工字鐵成個反起

天秤奪命，勞工處馬上巡查全港其他使用天秤的地盤，尤其留意豎立及支撐是否穩固及有足夠強度。勞福局局長孫玉菡說，初步調查顯示天秤的基座明顯出問題，導致天秤倒塌，「工字鐵成個反起咗」，處方向意外地盤發出暫時停工通知書。他說，天秤的設計、安裝、驗收均有法例規管，由專業人士確保合法才可使用，處方會向工友及相關人士了解並調查，如有人須負責，定必追究到底。



孫稱，本港近十多年未曾發生天秤倒塌或牽涉多人傷亡的事故，形容今次工業意外非常罕見，但天秤常見於地盤，故港府會認真處理。本港最近一次的天秤倒塌事故，見於二○○七年七月，當時銅鑼灣興利中心地盤內有巨型天秤倒塌，由二十樓天台折斷倒下至九樓位置，造成一名工人死亡。

李家超：社署全力支援家屬



行政長官李家超在facebook發文，關注這次意外，並向死者家屬和傷者致以慰問，社署將為他們提供協助，包括情緒支援、輔導及經濟援助等。