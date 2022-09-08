琥珀教育舉辦 「環球教育博覽2022」 提供多元化升學講座

近年愈來愈多學生對英國、澳洲等以外的國家升學感興趣，有不少家長更計劃在子女年紀較小的時候就送他們去海外升學。因此，琥珀教育、aec教育顧問及Coopers & Coopers合辦了「環球教育博覽2022」，邀得不同國家的院校來參展，提供一個平台讓學生能親身與學校代表對話，直接瞭解院校的課程和職業前景。



劍橋大學獎學金講座受歡迎



學生家長對是次展覽的反應熱烈，琥珀教育表示學生家長都十分踴躍參與劍橋大學的香港獎學金講座，「有不少外國院校積極招募海外學生，推行海外學生獎學金等計劃，吸引學生到海外升學。而近年有不少學生到海外不只是想在當地留學，更想取得當地的居留權。」亦有不少院校指許多學生積極詢問有關院校資訊，此外，並與學校代表進行面試。

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