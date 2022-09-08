專家指本港猴痘大爆發機率不大

本港前日錄得首宗猴痘輸入個案。感染及傳染病醫學會副會長林緯遜昨指猴痘是透過直接接觸，如皮膚接觸等傳染，高危途徑包括男男性接觸，但家庭成員長時間接觸亦有可能染疫，另牀鋪等或有可能造成間接傳播，故病人使用過的牀鋪需消毒。



林說有輸入個案是預期之內，但認為在港出現大型爆發的機率不高，市民須毋過份擔心。



猴痘在美國肆虐，至今共累計二萬〇七百三十三宗病例，數字冠絕全球。