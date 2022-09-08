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熱門： 猴痘日圓薛影儀人口販賣疫情

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專家指本港猴痘大爆發機率不大

2022-09-08 列印
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本港前日錄得首宗猴痘輸入個案。感染及傳染病醫學會副會長林緯遜昨指猴痘是透過直接接觸，如皮膚接觸等傳染，高危途徑包括男男性接觸，但家庭成員長時間接觸亦有可能染疫，另牀鋪等或有可能造成間接傳播，故病人使用過的牀鋪需消毒。

林說有輸入個案是預期之內，但認為在港出現大型爆發的機率不高，市民須毋過份擔心。

猴痘在美國肆虐，至今共累計二萬〇七百三十三宗病例，數字冠絕全球。
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