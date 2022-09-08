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拔萃女書院外牆遭淋油警拘17歲青年

2022-09-08 列印
■紅油面積約四米乘四米。
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拔萃女書院大門昨清晨六時被淋潑紅油，地上撒有寫上收債字句的字條；警方經調查後拘捕一名十七歲青年，涉嫌與案件有關。

紅油面積約四米乘四米，保安見狀報警求助，警員列作收債及刑事毀壞案件處理。據悉，有關債務與校方無關，相信屬於該校一名學生家長的私人債務問題。
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