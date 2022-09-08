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電單車手下車搬樹　暖心行為獲讚

2022-09-08 列印
■男電單車手下車獨自移開樹枝。
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荷里活廣場對出的馬路昨出現「好人好事」。網片可見一名男電單車手昨早發現有大型樹枝塌下，阻塞行車線，隨即下車獨自移開樹枝，試圖將樹枝搬到旁邊的草叢，確定樹枝未再露出路面後再離開現場。

不少網民紛紛稱讚該男子的行為，指「香港有你真好」，另有人則批評其他司機未有協助。
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