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記協主席 涉阻差辦公被捕

2022-09-08 列印
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記協主席陳朗昇涉阻差辦公及公眾地方擾亂秩序，昨被警方拘捕。有指陳朗昇與攝影師昨天在旺角準備採訪元朗朗屏邨業主大會前，被警員截查身份證，其後被帶至旺角警署調查，陳於昨晚獲准保釋候查，須於九月下旬向警方報到。

警方向傳媒指姓陳本地男子表現不合作，拒絕向人員出示身份證，多次勸喻及警告不果後，將其拘捕。
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