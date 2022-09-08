美國總統拜登周二表示，如果國家主席習近平出席十一月在印尼峇里舉行的二十國集團（G20）峰會，他將會與對方會面。兩人曾在七月底通電話，用逾兩小時談及多個敏感話題，包括美國眾議院議長佩洛西訪台一事。美媒早...

2022-09-08