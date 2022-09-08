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美股中段升129點

2022-09-08 列印
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杜指中段報三一二七五點，升一百二十九點；納指則報一一五九四點，升五十五點。滙控美國預託證券價格見四十七點二二港元，跌零點五八港元；騰訊則見三百零九點二八港元，跌二點三二港元。
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