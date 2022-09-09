享年９６歲 傳奇一生 英女皇駕崩

■英女皇與皇夫生前坐馬車出巡。資料圖片

■英女皇經常與子孫一同在白金漢宮露台與民眾見面。

英國在位時間最長的君主、女皇伊利沙白二世今晨駕崩。英國白金漢宮宣佈，英女皇伊利沙伯二世逝世，享年九十六歲。白金漢宮今晨在一項聲明中說：「女皇今天下午（英國時間）在巴爾莫勒爾安詳地去世。」隨着在位七十年的英女皇去世，她的長子查理斯，自動成為新國王，儘管加冕典禮可能幾個月都不會舉行。白金漢宮聲明表示，查理斯和夫人卡米拉周四晚將留在巴爾莫勒爾，翌日將返回倫敦。查理斯在英女皇逝世後發表聲明說：「我們深切哀悼一位敬愛的君主和一位深愛的母親的逝世。」「我知道整個國家、英聯邦以及世界各地的無數人，都深深感受到她離世是個損失。」查理斯將繼任皇位英國白金漢宮周四表示，高齡九十六歲的英女皇伊利沙伯二世健康狀況表示「擔憂」，女皇在蘇格蘭巴爾莫勒爾堡接受醫療監護。當消息傳出後，其所有子孫和近親，包括皇儲查理斯夫婦、安妮公主、安德魯王子和愛德華王子，及威廉王子急赴女皇身邊陪伴，哈里王子與其夫人梅根也取消倫敦的活動，趕赴巴爾莫勒爾堡。新首相卓慧思周四表示，整個國家對女皇的健康深表關切。英女皇依慣例在蘇格蘭高地的巴爾莫勒爾堡避暑。她周二在那裏任命新首相卓慧思，從官方照片可以看到，年邁的女皇看起來很虛弱，拿着柺杖支撐，她在象徵性典禮中與卓慧思握手，任命她領導新政府。她周三被醫生囑咐休息，因此推遲原定周三晚與樞密院顧問團的視像會議。白金漢宮周三發聲明稱，在經過周二整天的忙碌後，女皇已接受醫生的建議在周三下午休息，推遲原定當晚以視像方式出席樞密院會議。首相卓慧思與新內閣部長原本會在樞密院會議上宣誓就任。子孫急赴蘇格蘭見最後一面儘管過去一年中，女皇的健康狀況似乎有所惡化，但皇室作者和歷史學家格雷斯伍德認為，這次給人的感覺略有不同。人們看到了一些令人擔憂的跡象，尤其是其他皇室成員前往巴爾莫勒爾堡，說：「我不想這麼說，但情況看起來不太好。」伊利沙伯二世於一九五二年二月六日即位，一九五三年六月二日加冕，是目前英國在位時間最長的君主。