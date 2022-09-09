職安健條例擬改罰則 最高罰1000萬囚2年

行政長官李家超強調，政府就安達臣道嚴重工業事故，展開兩項工作，一項是勞工處展開全面調查，對全港天秤展開巡查，確保符合安全規定，尤其留意天秤的豎立及支承是否穩固及有否足夠強度；二是警方重案組就事故原因展開深入和全面的調查，亦會將事故中死亡的三人，交死因庭決定是否需要展開聆訊。



為讓勞工在職安健方面獲應有的法律保障，港府決定提高職安健條例的刑罰，並將草案提交立法會審議，包括將最高罰款提高至一千萬和兩年監禁，他期望立法會盡快通過條例。李家超並對死者家屬致以慰問，希望傷者早日康復。社署將為他們提供適切協助，包括情緒支援、輔導及經濟援助等。