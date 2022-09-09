塌天秤砸碎三家庭團體紛捐款解困苦

安達臣道地盤巨型天秤倒塌，造成三死六傷，死者家屬昨天到地盤路祭，各人帶同祭品上香，有遺屬傷心落淚。三名死者均為家庭的經濟支柱，多個慈善團體即時捐款解困。



昨日上午十一時許，四十一歲許姓電工的遺孀、父親、叔叔及一名親友帶同祭品到地盤上香拜祭，遺孀一度傷心拭淚。道士主持路祭儀式，在場念經燒香拜祭。家屬說，只從新聞得知房協會向死者家屬發放三十萬元撫恤金，暫未有相關部門聯絡他們。許是家庭經濟支柱，遺下患病妻子和一對分別為四歲與七歲的孩子，家境即遇困難。



另一死者、二十二歲潘姓工程師助理來自單親家庭，家中有一名患病母親。而被困天秤底被救出後證實不治的二十五歲外判工程師，家中有父母和一個妹妹，其父任職保安員。

一家庭接受恩恤金安排



其中兩名死者的家屬昨日與承建商開會，商討恩恤等安排。協助家屬的工業傷亡權會總幹事蕭倩文在會後指，其中一個家庭已接受承建商的恩恤金安排，但不透露金額，另一個家庭正在考慮，餘下一個家庭則安排今日與承建商見面。她表示，參與見面的家屬均要求承建商徹查意外原因，並避免同類事件再發生。三個家庭的家屬今日將前往認領遺體。



香港公益金對事件深感哀痛，向死者家屬及傷者表示深切慰問，並從「公益金及時雨基金」撥款，向三名死者的家屬各撥慰問金八萬港元。至於六名傷者，將撥慰問金二萬至五萬港元不等。公益金已委託工業傷亡權益會協助轉交善款予受助人士。



九龍樂善堂「樂善關懷基金」將為意外中受影響之每名死者家屬提供五萬元之經濟援助。每名傷者則予以二萬元經濟援助，盼能為死傷者和其家屬提供即時緊急經濟支援，以解燃眉之急。