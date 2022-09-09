發展局禁精進投標至明年底

發展局工務部門完成巡查轄下三十一個涉及塔式起重機操作的工地，確保起重裝置操作安全，避免同類意外發生。局方指，鑑於秀茂坪事故的嚴重性，局方向涉事總承建商發出通知，表示會暫停其所有工務工程類別的投標資格至來年年底。
警方東九龍總區重案組人員昨早十一時許聯同鑑證科及勞工處等部門人員返回地盤，展開搜證及調查，人員走近天秤損毀部份拍照記錄和量度基座結構。
警方昨午案情簡報，形容展開多方位調查，包括針對天秤的設計、用料、興建過程、檢查等。由於案件現場範圍廣大和複雜，警方現階段未能作出意外原因的總結。
英國在位時間最長的君主、女皇伊利沙白二世今晨駕崩。英國白金漢宮宣佈，英女皇伊利沙伯二世逝世，享年九十六歲。白金漢宮今晨在一項聲明中說：「女皇今天下午（英國時間）在巴爾莫勒爾安詳地去世。」隨着在位七十年...
2022-09-09
俄羅斯總統普京周三在海嵾威出席東方經濟論壇，並同與會的全國人大委員長栗戰書會晤。普京在論壇證實，下周將與國家主席習近平在烏茲別克會面。這將是中俄元首自俄烏交戰後的首次面對面會晤，亦是習近平疫情後的首次...
2022-09-09
現代人重視健康飲食，但對於代糖是否比較健康，卻一直存在爭議。法國科學家最近的一項研究指出，每天攝取相當於半罐健怡可樂含糖量的代糖，心臟病發的風險會比一般人高出大約一成，中風風險亦高出大約兩成。為評估代...
2022-09-09
新地旗下天水圍Wetland Seasons Bay第3期推盤在即，發展商昨日首度開放現樓示範單位，料最快下周開價，售價將參考首兩期項目，並有提價空間。新盤Wetland Seasons Bay第3期...
2022-09-09
市場關注歐洲議息結果，隔晚美股反彈，惟港股跟隨A股走勢偏軟。受金融及內房股拖累，恒指收跌189點，報18854點，失守19000點關口。港股連跌第6日，累挫1099點，大市成交金額縮減至800億元。恒...
2022-09-09
雲達不來梅今季重返德甲即踢出強勢開季，五輪聯賽共攻入五球的射手富卻居功至偉，此子更矢言要帶領全隊都有入球能力。今晚德甲不來梅主場迎戰近況低迷的奧格斯堡，富卻勢率主隊強攻取勝，讓球主客和讓一球「主勝」去...
2022-09-09
陳曉東因疫情已有兩年多冇返過香港，因為出廣東歌《這種年紀》，及為10月舉行的首個戶外騷做準備而回歸。他笑指老婆王妤嫻為目及住佢亦有同行。而剛滿47歲的他仍未出現中年發福，他指老婆較他更fit，更笑言老...
2022-09-09
外電近日報道，港府或於十一月舉行國際金融峰會前，再放寬入境隔離政策，但有國際商界人士仍卻步。同一時間，新加坡早已門戶大開，近日有報道指獅城將會在十一月舉行國際金融會議，直接與本港「撞期」，旨在搶走國際...
2022-09-09
兼五奪冠軍昨日舉行今季煞科戰，潘頓憑「都靈太陽」捧走香港馬主協會錦標，另外還勝出「興高采烈」、「快搏」和「金鑽貴人」，四W兼做騎師王，亦第五度成為香港冠軍騎師。其餘羅富全雖然無馬贏，但無阻他首度成為冠...
2022-07-17