發展局禁精進投標至明年底

發展局因應秀茂坪地盤致命事故，採取跟進行動，巡查所有涉及塔式起重機操作的工務工程項目，並限制涉事總承建商精進建築有限公司參與工務工程的投標。



發展局工務部門完成巡查轄下三十一個涉及塔式起重機操作的工地，確保起重裝置操作安全，避免同類意外發生。局方指，鑑於秀茂坪事故的嚴重性，局方向涉事總承建商發出通知，表示會暫停其所有工務工程類別的投標資格至來年年底。



警方東九龍總區重案組人員昨早十一時許聯同鑑證科及勞工處等部門人員返回地盤，展開搜證及調查，人員走近天秤損毀部份拍照記錄和量度基座結構。



警方昨午案情簡報，形容展開多方位調查，包括針對天秤的設計、用料、興建過程、檢查等。由於案件現場範圍廣大和複雜，警方現階段未能作出意外原因的總結。