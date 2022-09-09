共建長者友善屋苑 實現「居家安老」願景

按照世界衞生組織及政府公佈的統計數字，香港已正式踏入「超老齡化社會」（65歲以上長者佔總人口20%）。隨着醫療技術進步，長者機能退化的速度減慢，越來越多長者有能力並且希望留在熟悉的社區內安享晚年。故此，香港不能單靠興建更多長者院舍，更需要營造社區上有利長者安老的環境、政策、資源和文化，為長者實現「居家安老」的願景。



世界衞生組織於2005年開展「全球長者友善城市計劃」，確認了在城市環境中，促進積極和健康晚年的主要元素，涵蓋八個範疇：



香港有獨特的社區和居住環境，大部分人居住於設有物業管理服務的屋苑內。當長者踏出家門的第一步，便身處業主立案法團及物管公司的管理範圍，而左鄰右里也是重要的護老資源。故此，加強住客和物業管理人員的護老意識，對推動「居家安老」至為重要。例如管理處可張貼字體較大、圖案與顏色鮮明的通告和告示，方便長者閱讀；屋苑會所可定期舉辦健康及護老知識講座，同時設置「長者健康及資訊熱點」，發放最新的長者服務資訊，並放置血壓計、體脂磅、握力計等簡便健康檢查器材，讓長者平日也能自行了解身體狀況。



上述種種做法，都是在屋苑內實踐「全球長者友善城市計劃」八大範疇中「信息交流」及「社區與健康服務」的一些例子。如果住客及物管人員皆懷着共建「長者友善屋苑」的願景，相信香港的長者便能居家安老，安享晚年。



賽馬會長者友善屋苑計劃



香港老年學會獲香港賽馬會慈善信託基金 捐助，展開為期三年的「賽馬會長者友善屋苑計劃」，以「屋苑為本」模式，支援物業管理行業成為社區上重要護老團體，並促進社會人士關注護老需要，讓長者真正「居家安老」。



長者友善屋苑住客活動



香港老年學會誠邀全港屋苑的業主立案法團、業主委員會及屋苑會所合作，本會的社工及護士跨專業團隊，前往屋苑舉行長者友善屋苑分享、健康教育講座及檢查，費用全免。



參加方法



各業主立案法團、業委會、物業管理公司或屋苑會所的負責人可到下列網址登記合辦上述活動。首20個成功登記的屋苑，可獲本會設置「長者健康及資訊熱點」，住客亦可於活動當日獲贈精美禮品一份。

查詢電話：2775 5155

電郵：afhe@hkag.org

報名連結：bit.ly/3wfVrrd



（資料由客戶提供）

■向社區長者、護老者及持份者收集對「長者友善屋苑」的看法，共建長者安居的社區。

■走進社區，收集長者意見。

主辦機構：