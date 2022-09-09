詠藜園「疫」來順受 認違社距免累小店

疫下飲食業生意難做，老牌食店「詠藜園」旗下齋菜館先後兩次遭食環署檢控，東主認為無理，親身上庭抗辯，兩次都成功推翻，成為業界佳話。但食環署繼續巡查該集團另一食肆，發現客人移動餐枱，導致兩枱之間不夠一點五米距離，第三次票控，這次東主不爭拗，以免累及業內眾多小店，並甘願接受罰款。



詠藜園在觀塘裕民坊開設三間不同食店，於去年十月開業的「千歲擔擔麵」被檢控。東主楊太指出，今年一月一日傍晚三名食環署人員來巡查，「當天元旦假期，坐滿客，門口有很多人排隊，店內外約有一百個客人。」



她說，食環人員巡查廚房後出來，再逐一檢查客人手機有否使用「安心出行」，「以往多數抽查，呢次全部客人都查。」檢查時間頗長，「很多正在等位的客人怕麻煩走了，對生意有影響，但店方很合作。」

熟客慶生移枱 罰停晚市7天



約半小時後，食環人員準備收隊，見遠處有兩枱不夠一點五米社交距離，「其實，當時有個熟客慶祝生日，八人分枱，他們移動了枱椅靠近。」楊太稱，之前黃埔花園齋菜館兩次被檢控後，已特別小心，跟足防疫法例，「店舖經理向食環人員解釋，並非刻意違規，但不獲接受。」於是麵店即時暫停七天晚市堂食，每枱由四人減至兩人，「這次損失了三十五萬，真的雪上加霜。」



今年二月尾，麵店收到食環署票控，六月三十日在觀塘法院聆訊。楊太稱，肇事客人願意出庭作證，多名員工亦到同區多間食肆了解，發現很多餐枱都不夠一點五米距離，質疑食環署做法不公，支持她上庭抗辯，但她決定認罪，並且不求情，「我不想麻煩客人上庭。如果抗辯，其他食肆大多不能做到一點五米距離，或被檢控，現在環境艱難，不想連累行家。」楊太說，餐枱被客人移動，但麵店沒留意就是疏忽，最終被罰款五千元和扣五分，「錯就是錯，食環有權執法，但希望當局檢控時，應先理解實況。」



食環署回覆稱，今年一月一日派員到上述麵店巡查，發現部份餐桌之間少於一點五米距離，亦沒有效分隔，涉違反防疫條例，向負責人提控，一經定罪，最高可罰款五萬元及監禁六個月。而麵店須於翌日起，停止提供晚市堂食服務，同坐一桌人數不得多於兩人，為期七天。



根據記錄，由去年至今年九月五日，食環署向涉違反防疫條例的餐飲處所負責人共提出一千五百一十二宗檢控，主要涉佩戴口罩、桌子距離或分隔，以及確保顧客掃描「安心出行」場所的二維碼等。餐飲聯業協會會長黃家和亦表示，小型食肆經營困難，「空間不夠，好難分隔一點五米距離。勉強做到，客人坐側少少已違規。」雖然這規定對小店營運有影響，但黃家和稱，這方面求助數目不多，「據了解，食環署已盡量體諒業界，巡查時亦酌情處理，即使枱與枱之間不夠一點五米（距離），只要設有隔板，當局會接受。」