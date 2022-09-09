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駱惠寧促港工商界加強溝通

2022-09-09 列印
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中聯辦主任駱惠寧昨天出席工商界一帶一路座談會，指中聯辦會繼續全力支持特區政府依法施政，加強與工商界的溝通，做好聯絡工作。他指香港背靠祖國，聯通世界，保持普通法制度，自《香港國安法》實施後，社會大局安定，市民生活安寧，未來五年是香港開創新局面、實現新發展的關鍵期。行政長官李家超發言，指香港作為國際法律和解決爭議服務中心，在有足夠建設能力及文化認知的前提下，要更積極參建「一帶一路」。
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