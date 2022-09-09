懷疑偷狗案 閃電偵破

警方前日接獲市民報案，指在南昌街遺失及懷疑有兩名人士盜去其貴婦狗。警方交由深水埗警區動物罪案警察專隊接手調查。深水埗警區動物專隊及深水埗分區特遣隊在接報後翻查大量閉路電視記錄，及後在區內一間的獸醫診所尋回涉事狗隻，經詳細調查後，案件列作「誤會」。



警方指該兩名人士原來是熱心市民，誤以為該貴婦狗走失，故將貴婦狗帶到獸醫診所作檢查，兩名熱心市民亦立即將該寵物歸還給報案人。警方強調重視涉及動物的案件。