貨櫃碼頭三級火 女子輕傷

葵涌一號貨櫃碼頭對開一間物流公司貨倉，昨日凌晨發生火警，上址由兩個貨櫃改裝成兩層高辦公室突然起火，濃煙直捲半空。經通宵灌救後，消防昨清晨大致將火撲滅。



火勢猛烈迅速蔓延，約十分鐘後消防將火警升為三級，消防處高級消防區長盧傑雄指，火場面積約二十米乘三十米，涉及六個貨櫃和兩個臨時構築物。火警中兩人自行疏散到安全地方，其中一名女子在逃生期間手部受輕傷。消防動用四條喉及四隊煙帽隊灌救，調派三十七輛消防及救護車，出動一百四十三名消防及救護人員和無人機探測火場溫度。