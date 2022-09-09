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美股中段升101點

2022-09-09 列印
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杜指一度跌逾二百點，其後倒升，中段報三一六八二點，升一百零一點；納指則報一一八四五點，升五十三點。另外，標普指數見三九九六點，升十七點。

滙控美國預託證券價格見四十七點八六港元，零點二六港元；騰訊則見三百零三點六八港元，升一點八八港元。
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