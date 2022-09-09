﻿電騙黨指使假冒公安 女大生「合污」被捕﻿

警方在打擊電話騙案行動中，拘捕一名十八歲女大學生，涉嫌假冒內地公安，為受害人安裝手機程式及騙取現金；原來她較早前曾接獲假冒內地公安電話，指她干犯內地洗黑錢，指示她合作欺騙他人以換取「清白」。



警方由上月底至本月期間展開名為「高岸」（UPSHORE）的打擊電話騙案行動，於上周六在秀茂坪區拘捕一名十八歲姓馮女大學生，涉嫌以「以欺騙手段取得財產」。她涉嫌於案中假冒內地公安，為受害人安裝手機程式及騙取現金。但警方指她較早前曾接獲假冒內地公安電話，訛稱她干犯內地洗黑錢，誘使她假冒內地公安以換取「清白」，相信她在案中未有蒙受任何金錢損失，或收取任何報酬。

安裝手機程式騙款



警員另於周一在長沙灣拘捕另一名三十一歲姓梁涉案男子，涉嫌「以欺騙手段取得財產」。他涉嫌為案中其中一個傀儡户口持有人，試圖提走涉案騙款時被捕。

兩名被捕人士獲准保釋，分別須於九月下旬及十月上旬向警方報到。在本案中，警方暫時成功攔截約二十五萬元騙款。警方指仍調查中，不排除有更多人被捕。



另外，警方亦於上月十八日至本月三日間接獲四宗報案，當中四名受害人，共三男一女，報稱曾接獲假冒衞生署職員及內地公安電話，指他們涉嫌干犯內地洗黑錢罪行需要接受調查，騙徒更偽造文件如拘捕令等增加可信性。騙徒要求受害人提交個人資料，再加上手機自拍以證明清白。



騙徒其後更假冒內地公安到訪受害人住所，以資產審查名義騙取受害人現金。騙徒亦會以需要監控為藉口，於受害人手機安裝遠端惡意程式，遙距控制受害人手機安裝網上銀行程式，騙徒也會用受害人個人資料開立網上銀行賬戶，令受害人不知情下，賬戶內的存款已被匯至多個傀儡户口。四名受害人被騙取合共約五百一十三萬元。