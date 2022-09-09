內地明起搭飛機高鐵 須具48小時陰性證明

為確保中秋、國慶假期前後不會發生本土規模性疫情，國家衞健委宣佈周六（明天）起強化防控措施，包括旅客需持有四十八小時內核酸檢測陰性證明，才可搭乘飛機、高鐵等交通工具；措施暫定至下月底。



國家衞健委疾控局副局長吳良有指，乘搭飛機、高鐵、列車、跨省長途客運汽車及船等的旅客，須持有四十八小時內核酸檢測陰性證明。各地要在機場、火車站、跨省高速公路服務區及港口等設置核酸採樣點，為抵埗的跨省流動人員第一時間做核酸檢測。

單日染疫增1334宗

入住賓館、酒店和進入旅遊景區等場所時，須出示健康碼及七十二小時內核酸檢測陰性證明。當局呼籲民眾假期在本地過節，盡量減少跨地區出行。

內地單日新增一千三百三十四宗本土感染病例。早前爆發高校群組的北京，再多十宗本土個案，當地繼續要求返京人員七日內做核酸檢測，又指中秋節及國慶臨近，呼籲市民就地過節，減少跨市活動；貴州省會貴陽在今輪疫情新增三百零一宗陽性個案，九月五日凌晨起，市內多區實施臨時靜態管理，而多個區域更遭封控，有民眾擔心會像成都一樣「形同封城」；至於四川成都，當局指會力爭用一周時間，實現全市社會面清零。

台首例：2歲確診女童腦炎亡



另外，台灣一名兩歲染疫女童於發病後五日，因急性腦炎死亡，是當地新一波疫情以來首例兒童腦炎死亡。據了解，該名女童沒接種新冠疫苗，於八月三十日起持續發燒，送院後核酸檢測陽性，其後經頭部電腦斷層發現她有急性腦病變，延至九月三日不治。