理大紡織及服裝學系升格為學院 增撥資源孕育人才 為時尚產業創下新篇章

香港一直被譽為國際時尚之都，不但雲集世界知名的時裝品牌，更培育了不少頂尖的紡織界人才。這批香港時尚產業的佼佼者，正正出自香港理工大學（理大）紡織及服裝學系。為進一步孕育時尚界的未來之星，紡織及服裝學系於今年7月1日正式升格為時裝及紡織學院，並將投放更多資源培育本地人才，為粵港澳大灣區的發展出一分力。



培育人才逾半世紀 深受國際社會認可



理大紡織及服裝學系於1957年成立，見證香港紡織業的興衰。即使產業一度被稱為「夕陽工業」，紡織及服裝學系依然屹立不倒，每年培育多達400名學士學位、碩士學位及博士學位的畢業生。根據國際經濟月刊CEOWORLD Magazine評定學院位列2022年全球50大頂尖時裝設計學府，並排名亞洲第二，學術成就深受國際認可。



學系把65年來累積的專業知識及技術轉化為力量，在香港受新冠疫情困擾之際，成功研發出全新防病毒三維打印物料、抗病毒可重用口罩PU30和保護衣，以實際行動幫助政府抗疫。時至今日，學系成功升格成時裝及紡織學院，未來亦將繼續在國際取得更優越的成就，引領時尚產業貢獻社會。



理大校長滕錦光教授指，學系升格象徵學院將繼往開來，承接這份珍貴的歷史脈絡，邁向新一頁。他續指，學院將繼續以培育人才為己任，向世界展現香港時尚產業的無比韌力與獨特個性，並為社會作出貢獻。



時裝及紡織學院暫任院長黃維揚教授表示，日後學院會更注重時裝設計，「隨着香港紡織業轉型，新的產業鏈應運而生，更加注重設計。因此，學院將會為香港時裝業裝備優勢，以促進業界發展及培育人力。」他補充，學院會有更多具前瞻性的研究面世，與紡織業界加強合作交流，並會有更多畢業生成為行業領導者、時裝設計師和企業家。



增撥資源作育英才 配合大灣區發展



粵港澳大灣區的發展正值起飛之時，作為培育未來優秀人才的重要基地，時裝及紡織學院亦將投放更多資源，積極與本地及國內外業界保持緊密合作，並捉緊大灣區機遇。暫任院長黃維揚教授表示，大灣區現時缺乏國際認可的創意設計學院，學院的成立可以為大灣區提供更多時裝設計界別的人才。他又認為，香港現時缺乏紡織產業的基礎和市場，而大灣區及北部都會區正正能提供充足的土地，建造大型研究院，進一步發展產業。



他續指，香港時裝界人士除了在國際市場闖出一片名堂，近年更進駐於內地。在推動大灣區的熱潮下，香港的設計創意優勢與內地產業鏈結合而產生更大的優勢。他相信隨着學院的成立，理大能在香港時裝設計界扮演突出的角色，為大灣區培育更多與國際設計接軌人才。



結合科技發展 為課程加入新元素



要提高學院的實力，除了增撥資源，亦必須與時並進，善用先進科技。理大早前已把人工智能應用於時裝設計上，並積極參與政府創科重點項目「InnoHK創新香港研發平台」，幫助香港的時裝設計產業走進國際。



理大紡織及服裝學系升格成學院後，更把先進科技納入課程。黃教授指：「潮流文化日新月異，加上新科技盛行，學院的旗艦課程『服裝及紡織（榮譽）文學士學位組合課程』亦會因應時裝行業的轉變、對專才的需求，內容與時並進，亦改名為『時裝（榮譽）文學士學位組合課程』，在教授既有時裝及紡織相關知識外，亦將加入嶄新科目包括如人工智能、數碼技術、電子商貿、可持續發展等。」

（資料由客戶提供）

◥時裝及紡織學院暫任院長黃維揚教授期望學院將繼續推動學術及行業發展，惠及全球。

◥開幕典禮展出多項時裝作品及科研產品。

◥活動設有VR虛擬實境眼鏡，讓嘉賓模擬出席時裝表演。