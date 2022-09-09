香港一直被譽為國際時尚之都，不但雲集世界知名的時裝品牌，更培育了不少頂尖的紡織界人才。這批香港時尚產業的佼佼者，正正出自香港理工大學（理大）紡織及服裝學系。為進一步孕育時尚界的未來之星，紡織及服裝學系於今年7月1日正式升格為時裝及紡織學院，並將投放更多資源培育本地人才，為粵港澳大灣區的發展出一分力。
培育人才逾半世紀 深受國際社會認可
理大紡織及服裝學系於1957年成立，見證香港紡織業的興衰。即使產業一度被稱為「夕陽工業」，紡織及服裝學系依然屹立不倒，每年培育多達400名學士學位、碩士學位及博士學位的畢業生。根據國際經濟月刊CEOWORLD Magazine評定學院位列2022年全球50大頂尖時裝設計學府，並排名亞洲第二，學術成就深受國際認可。
學系把65年來累積的專業知識及技術轉化為力量，在香港受新冠疫情困擾之際，成功研發出全新防病毒三維打印物料、抗病毒可重用口罩PU30和保護衣，以實際行動幫助政府抗疫。時至今日，學系成功升格成時裝及紡織學院，未來亦將繼續在國際取得更優越的成就，引領時尚產業貢獻社會。
理大校長滕錦光教授指，學系升格象徵學院將繼往開來，承接這份珍貴的歷史脈絡，邁向新一頁。他續指，學院將繼續以培育人才為己任，向世界展現香港時尚產業的無比韌力與獨特個性，並為社會作出貢獻。
時裝及紡織學院暫任院長黃維揚教授表示，日後學院會更注重時裝設計，「隨着香港紡織業轉型，新的產業鏈應運而生，更加注重設計。因此，學院將會為香港時裝業裝備優勢，以促進業界發展及培育人力。」他補充，學院會有更多具前瞻性的研究面世，與紡織業界加強合作交流，並會有更多畢業生成為行業領導者、時裝設計師和企業家。
增撥資源作育英才 配合大灣區發展
粵港澳大灣區的發展正值起飛之時，作為培育未來優秀人才的重要基地，時裝及紡織學院亦將投放更多資源，積極與本地及國內外業界保持緊密合作，並捉緊大灣區機遇。暫任院長黃維揚教授表示，大灣區現時缺乏國際認可的創意設計學院，學院的成立可以為大灣區提供更多時裝設計界別的人才。他又認為，香港現時缺乏紡織產業的基礎和市場，而大灣區及北部都會區正正能提供充足的土地，建造大型研究院，進一步發展產業。
他續指，香港時裝界人士除了在國際市場闖出一片名堂，近年更進駐於內地。在推動大灣區的熱潮下，香港的設計創意優勢與內地產業鏈結合而產生更大的優勢。他相信隨着學院的成立，理大能在香港時裝設計界扮演突出的角色，為大灣區培育更多與國際設計接軌人才。
結合科技發展 為課程加入新元素
要提高學院的實力，除了增撥資源，亦必須與時並進，善用先進科技。理大早前已把人工智能應用於時裝設計上，並積極參與政府創科重點項目「InnoHK創新香港研發平台」，幫助香港的時裝設計產業走進國際。
理大紡織及服裝學系升格成學院後，更把先進科技納入課程。黃教授指：「潮流文化日新月異，加上新科技盛行，學院的旗艦課程『服裝及紡織（榮譽）文學士學位組合課程』亦會因應時裝行業的轉變、對專才的需求，內容與時並進，亦改名為『時裝（榮譽）文學士學位組合課程』，在教授既有時裝及紡織相關知識外，亦將加入嶄新科目包括如人工智能、數碼技術、電子商貿、可持續發展等。」
（資料由客戶提供）
理大紡織及服裝學系升格為學院 增撥資源孕育人才 為時尚產業創下新篇章
香港一直被譽為國際時尚之都，不但雲集世界知名的時裝品牌，更培育了不少頂尖的紡織界人才。這批香港時尚產業的佼佼者，正正出自香港理工大學（理大）紡織及服裝學系。為進一步孕育時尚界的未來之星，紡織及服裝學系於今年7月1日正式升格為時裝及紡織學院，並將投放更多資源培育本地人才，為粵港澳大灣區的發展出一分力。
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