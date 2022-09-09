iPhone14 Pro偵測車禍可求救

■14 Pro系列告別自iPhone X以來沿用的「M字額」，熒幕頂端改為「動態島」。

Apple推出iPhone14系列、第八代Apple Watch及Apple Watch Ultra等新產品，新手機「大Mon」Plus機再出現，iPhone14 Pro熒幕頂端更告別「M字額」，改為「動態島（Dynamic Island）」。但有手機店認為驚喜不足，炒價只能短暫有五百至一千元「水位」。一年一度的Apple秋季發佈會昨凌晨舉行，宣佈推出多款新產品，iPhone 14系列取消Mini機型，取而代之的是六點七吋「大Mon」Plus機。新iPhone 14繼續沿用上一代的設計，而13 Pro系列的五核心A15 Bionic仿晶片處理器則下放到新機型。14 Pro系列告別自iPhone X以來沿用的「M字額」，熒幕頂端改為「動態島」，前鏡頭位置可根據需要調整大小以及形狀，以顯示通知及快速設定。料炒價升500至1000元主鏡頭亦升至四千八百萬像素，首次使用四納米製程的新晶片處理器A16 Bionic亦粉墨登場。此外，兩系列的前鏡頭都加設自動對焦功能；車禍偵測以及衞星通訊求救功能亦是另一賣點，但暫只有美加地區能使用此服務。而顏色方面加入紫色系。第八代Apple Watch加入與iPhone 14一樣的車禍偵測功能，又加入體溫偵測功能，可準確偵測月經及排卵的日子。Apple亦推出新款Apple Watch Ultra，主打戶外活動，又增強GPS信號及增設喇叭，緊急時可作求救用途。先達廣場手機舖老闆劉志剛（Lo哥）向本報指，近年新iPhone都「差唔多」，料即使炒價能有五百至一千「水位」，亦只會維持短時間。據他了解，內地人對新機反應未算熱烈。他料紫色系列需求或較大。香港資訊科技商會榮譽會長方保僑則大讚車禍偵測及衞星通訊求救功能貼心，指這些功能「有事起上嚟就好有用」。