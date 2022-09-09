■鄭文卓坦言在港的成績平平，遂未完成中五，就索性到加國升學。

■由於地方大，鄭文卓指，溫哥華幾乎每所高中都設有草地足球場。

上周介紹過加拿大的升學制度，今日則由過來人分享經驗。英屬哥倫比亞大學商科三年級學生鄭文卓表示，港生赴加拿大升學，除直接申請大學，也可考慮循社區學院途徑升學。如有意在加國讀中學的學生，他認為完成中三後出發最好，因當地的高中採學分制，課程多元化，學生可有充裕時間發掘興趣，為升讀大學鋪路。（二之二）採訪：《星島日報》教育組 圖：受訪者提供、星島圖片庫鄭文卓未赴加拿大前，在地區名校觀塘瑪利諾書院就讀，但他坦言當時的成績平平，故完成中五上學期後，就到了有朋友可「照應」的溫哥華，繼續完成高中。到了溫哥華後，鄭文卓入讀了當地的公立學校Byrne Creek Secondary School，升讀Grade 11的下學期，相當於香港的中五。他指當地的高中學校跟香港有很大分別，包括學生數目。「香港的學校最多一千多人，這兒可以有二、三千人。」由於學生人數多，地方大，故學校設施也相對齊全，「基本上每所高中都有草地足球場。」此外，加拿大的高中採學分制，科目選擇多，讓學生容易發展興趣。鄭文卓表示，當地高中的科目分成必修科和選修科，必修科只有英文、數學和Social Studies，選修科的選擇則五花八門，除傳統學科外，還有心理、法律、法文、日文、家政、木工等等。名校熱門科 收生門檻高鄭文卓說，由於加拿大不設公開試，因此大學收生的要求相對較高，會看重學生的學業成績和課外活動經驗，「如果高中畢業後直接升大學，入讀溫哥華排名第一的英屬哥倫比亞大學（University of British Columbia），平均分需達九十分。」如入讀較熱門的商科、牙醫等課程，要求的平均分同樣較高。然而，鄭文卓指，他當年在高中的表現一般，故畢業後入讀社區學院Corpus Christi College，其後才開始發憤，最後以GPA 3.6的佳績，成功獲英屬哥倫比亞大學取錄，並入讀其著名的商學院Sauder School of Business，直接升讀二年級。鄭文卓表示，透過轉移社區學院的學分入大學，是當地學生常見的做法，但前提是要確認兩所院校的學分是否可互認？在社區學院就讀的科目，在心儀的大學有否開辦等，他舉例著名的英屬哥倫比亞理工學院（BCIT），開辦的科目以電子學、電子工程為主，並非傳統大學會開設的學科，因此未能轉換學分。收生重成績 義工可加分對於有意到加拿大讀中學，然後直接升讀大學的同學，鄭文卓建議他們在香港完成中三後，就直接到加拿大讀中四，好處是讀中學的時間較長，同學可先修讀自己感興趣的科目，之後才考慮大學想讀甚麼學系，再慢慢部署。另外，香港學生多參與義工服務等課外活動，都有助入大學。「至於運動表現，除非你玩得很叻，因在加拿大或外國，運動底子好的人，隨處都有。」