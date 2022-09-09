﻿拍打推拉女嬰頭部 ﻿﻿印傭虐少主囚12周 ﻿

二十四歲印傭今年一月及二月期間拍打及推拉僱主一歲女童的頭部，案件昨於九龍城裁判法院首次提堂，被告承認一項對所看管兒童或少年人故意襲擊或虐待罪，被判監禁十二周。



被告DIKA Putri-lestari，被控於今年一月二十七日與二月五日之間，在黃大仙一個單位內身為對一名一歲三個月的兒童，即女童X負有管養、看管或照顧責任的人，故意襲擊或虐待該女童X，相當可能導致該女童X受到不必要的健康損害。



案情指，女童父親發現女童被觸碰頸部時會哭泣，查看房間閉路電視片段後，發現今年一月及二月，被告共襲擊女童六次，包括在抱着女童睡覺時突然把其頭部拉向另一邊，以及在女童枕着被告胸膛睡覺時推其頭部，使她的頸失去支撐而搖動。被告每次在襲擊女童後均表現平靜，更有數次會繼續看手機。女童的醫療報告顯示，雖然她沒有嚴重的傷勢，但診斷其頭部有挫傷，醫生在觸碰女童頭部時亦發現她感到痛楚。



辯方求情指，被告在香港的工作體驗並不愉快，中介公司原本承諾有四千六百元的月薪，但來港後數月，每月也只有六百元，使她未能往印尼寄足夠的錢而被丈夫投訴，她亦十分掛念三歲的兒子。辯方續指，女童並未受到嚴重的傷害，被捕後雖在警誡下保持沉默，但十分配合警察錄口供。



惟署理主任裁判官黃雅茵指，被告被中介公司剝削不是襲擊女童藉口，而被告的日常工作亦包括照顧女童。從閉路電視片段可見，被告會推拉女童頭部，女童只是因幸運而未受到嚴重傷害，黃官遂以監禁十八周作量刑起點，因被告認罪而獲扣減三分之一刑期，終判處印傭監禁十二周。