城巴新巴明年加薪4.5%

城巴新巴昨宣佈，明年整體加薪幅度為百分之四點五，公司已參考多項因素，包括勞工市場狀況、通脹，及答謝同事應付疫情及期間所付出的貢獻。



公司同時決定為非管理職級的前線員工提前三個月，即今年十月起加薪。至於其他員工，將如期進行年度工作表現評核，按表現及基於整體百分之四點五的加幅，於明年一月調整薪酬。今次安排是為了應付國際旅遊及跨境客運服務復甦，以及配合公司於新發展區急速拓展的業務需求，冀可透過提供優於同業的薪酬待遇吸引新血加入。兩巴又指，現時正招聘二百名巴士車長入行，每月薪金可達二萬六千元。