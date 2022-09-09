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鄭志剛程介明等獲港大頒名譽院士

2022-09-09 列印
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香港大學宣佈將於九月二十二日舉行名譽大學院士頒授禮，六位獲頒授人士包括新世界發展行政總裁鄭志剛（見圖）；香港大學榮休教授程介明等。獲頒授名譽大學院士的六人包括鄭志剛、程介明、陳廷驊基金會信託人及策略總裁​張添珞、黄乾亨基金理事黃英傑、港大「師友計劃」名譽總監Jill GALLIE、史丹福大學工程學院Willard R. and Inez Kerr Bell 講座教授黃漢森。港大讚揚鄭志剛在大中華地區打造「文化矽谷」，建立獨特的人文藝術商業生態圈。
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