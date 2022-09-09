鄭志剛程介明等獲港大頒名譽院士

陳曉東因疫情已有兩年多冇返過香港，因為出廣東歌《這種年紀》，及為10月舉行的首個戶外騷做準備而回歸。他笑指老婆王妤嫻為目及住佢亦有同行。而剛滿47歲的他仍未出現中年發福，他指老婆較他更fit，更笑言老...

2022-09-09