眼疾睇多啲——睇野濛查查… 到底是白內障定眼花？

大部分人對老花都有一定認識，卻忽略了初期白內障的症狀，雖然兩者都是眼睛退化的現象，前者是眼睛的變焦能力退化，後者則是晶狀體隨着年紀漸大而變硬及變得混濁所致。簡單來說，當睫狀肌肉開始退化，會開始有老花的症狀，若加上晶狀體開始變硬和混濁，更會形成白內障，因此兩者都是年紀漸大而引起的問題，是人人都有機會面對的眼疾。



老花一般在40歲開始出現，主要原因是眼睛的睫狀肌肉退化，眼睛會難以對焦，近距離視力逐漸變差。老花度數會隨年齡逐漸增加，約每兩至三年增加50度，直至60歲左右才會停止。患有老花的人士只有看近的景象時模糊一片，但當看遠景時，若非受近視影響，正常會很清楚地看到景象。



白內障患者無論看遠近的事物都會受到影響。白內障的初期症狀是視覺逐漸模糊，看事物時可能會有重影的現象，畏光以及影像的顏色變得暗淡。到白內障後期，視力會嚴重受到影響，甚至只剩下感光能力，過熟的白內障亦可引致炎症或急性青光眼。所以，一旦發現出現初期白內障症狀，應盡快聯絡眼科醫生進行白內障檢查，以免情況惡化。



白內障手術在西醫的角度是唯一被認為有效的治療方法。在現代醫學技術下，大部份病人都可以選擇微創超聲波乳化白內障切除術，將混濁的晶體乳化成微細碎片，然後吸出，再植入人工晶體並固定於眼球內。

王嫣宜醫生（眼科專科）