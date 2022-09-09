濕疹是香港常見的皮膚病，估計本港每5個人便有1人在不同時期患有濕疹。早前香港中文大學香港中西醫結合醫學研究所舉辦網上講座，提出中西結合治濕疹的方法，為濕疹患者帶來希望。
在今次網上講座中，香港中文大學名譽臨床助理教授、皮膚科專科盧景勳醫生重點提出治療濕疹「鐵三角」，就是 1.控制（降低濕疹發炎）、2.維持（保持治療效果）和3.修復（體質平衡），前兩者以西醫角度出發；後者則以中醫調理為主，只要三者做足做好，便有機會「根治」濕疹。
盧景勳醫生本身也患濕疹40年，行醫後每日均接觸多名濕疹患者，深深體會他們的苦況，他說：「濕疹屬於皮膚免疫細胞炎症，近年研究發現，濕疹患者的皮膚免疫系統TH2『過度活躍 』，加劇皮層屏障缺失，皮膚變得乾燥且容易受感染發炎，造成一系列不同的病徵，最常見是紅腫、乾裂、痕癢等。」
治療濕疹藥物推陳出新
盧醫生綜合多年行醫及自身經驗，提出控制濕疹的「鐵三角」，第一步是修補角質層及滋潤保濕，正確使用不含香料或致敏成分的潤膚膏；第二步是有效控制發炎，外用可塗抹或濕裹類固醇及非類固醇（TCI/PED4I）藥物，內服則有調節免疫系統藥物（MTX、AZA、MMF、CycA）和注射生物製劑（Biologics），亦可用抗生素防感染及用抗組織胺以止痕；最後也是重要的一步，就是平衡體質，在發炎情況受控後調理身體以平衡體質。
很多人質疑甚至提出要戒斷使用類固醇治療濕疹，認為會有嚴重副作用。其實所有藥物都有用藥安全範圍，而類固醇依藥量輕重共分為7級，盧醫生指專科醫生會根據濕疹患者病情和患處，處方不同級別的類固醇及不同的用藥時間，並確保使用每種類固醇不會超出安全範圍，所以由專科醫生指引及處方，類固醇極少出現副作用。
近年針對濕疹的治療不斷推陳出新，較新的有非類固醇藥物和生物製劑治療。「16歲病人軒仔，他1歲便發病，嘗試過很多治療方法，都在停藥後復發。影響社交及不想上學，影響學業。最後我們用生物製劑首先為他控制發炎；加上『鐵三角』，為此病情減少復發，效果理想。」新型注射式的生物製劑因為精準地針對Th2-IL4Ra 發炎因子，副作用相對傳統藥物輕微，常見副作用包括眼睛結膜炎、輕微增加上呼吸道感染等等。
受控後中藥調理身體
修復在「鐵三角」中佔很重要地位，香港中西醫結合醫學研究所專業顧問、註冊中醫陳晓薇醫師在講座中表示，濕疹的病理基礎是先天不足；加上風、濕、熱浸入便會發病，臨床上常分為急性、亞急性和慢性三期，很多濕疹患者以為自己濕熱便喝涼茶祛濕，但體質卻是脾虛，結果適得其反。
除了濕熱浸淫、脾虛蘊濕會引起濕疹，血虛風燥、陰虛血燥也會致病，所以中醫會針對不同體質開處中藥方。除了內服，中醫也會利用穴位按摩和針灸治療濕疹，基本穴位包括曲池、血海、足三里、三陰交，四穴合用，可起調理腸胃、運化水濕、調和血氣和祛風止癢的效果。
當然飲食方面亦要注意，要戒食海鮮發物如蝦、蟹、蠔等；燥熱食物如牛肉、羊肉和煎炸食物；濕重食物如芒果、菠蘿；冰凍、寒涼飲食；不新鮮肉類，也最好戒酒，並可適量飲用調理湯水。還要提醒孕婦和哺乳期間媽媽，減少進食辛辣腥膻食物，並留意嬰幼兒有否食物敏感，及早找出致敏原。
香港中文大學中西醫結合醫務中心是香港首間由中醫及西醫共同管理的診所，一直致力進行中西醫結合醫學研究、教育培訓及提供優質醫療服務，最近更推出「中西醫結合治療濕疹先導計劃」，包括皮膚科專科醫生評估和治療建議（不包括藥費）1次及中醫診症連三劑內服中藥，為濕疹患者提供中西合璧的治療方案。如欲了解更多，請致電2873 3100（沙田）/28733053（灣仔）。
控制濕疹的鐵三角 中大推「中西醫結合治療濕疹先導計劃」
濕疹是香港常見的皮膚病，估計本港每5個人便有1人在不同時期患有濕疹。早前香港中文大學香港中西醫結合醫學研究所舉辦網上講座，提出中西結合治濕疹的方法，為濕疹患者帶來希望。
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