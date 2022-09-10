10元郵票變1.7萬元 75年金幣值4萬元 英女皇「寶藏」當炒

■英女皇郵票及舊錢幣料當炒。

■一九六四年五仙硬幣。

英女皇伊利沙伯二世前晚離世，有人在二手交易平台趁炒風，放售大批女皇頭周邊商品，包括紀念幣、鈔票、郵票，亦有人特地追尋作留念或投資升值之用，有一款十元郵票估價達到一萬七千元。有收藏家直指，有數款與英女皇有關物品會升值，較罕有款式料在炒風下水漲船高。收藏家何明新向本報指，現時街頭巷尾的硬幣收買站，其實是為了與內地開關作準備，推出中國硬幣紀念品套裝，當中包括香港「女皇頭」硬幣，因為香港回歸後直至現時仍通用，可算是中國流通硬幣一部份。不過，他指一元「女皇頭」並不值錢，因為「人人都有」。但他提到有部份「女皇頭」，由於發行量少，仍有價有市。包括一九六四年推出的「斗零」五仙硬幣，現時炒價可達二千至四千元。而一九八○年推出的一毫，亦可達最少二百元。64年「斗零」值4000元另外，他又提到一九五三年英女皇加冕時，曾派發大銻杯予香港學生，該杯由於實用，大受市民歡迎，現時叫價可達四、五千元。另外，英女皇一九七五年首次訪港，港府就曾推出紀念金幣。他指，如保存良好，售價可達二至四萬元。至於英皇查理斯三世新上任後的首批新貨幣，他坦言「唔會升得去邊」，又指自英國容許不少亞洲殖民地獨立，其影響力已大減，亦愈來愈少人收集有關錢幣，認為新貨幣可能會帶起屬紀念性質的搶購熱潮。有市民昨日親身把收藏品，送到郵票錢幣收集中心洽售。不少人亦把家中的「女皇頭」硬幣及郵票，擺上二手拍賣平台放售，有人把一枚一角「女皇頭」郵票，以標價六百元放售，相當於升值近六千倍。有郵票收藏家表示，女皇頭郵票有平有貴，有些價值數十元，而比較罕有的，就可以過萬元。其中一款十元郵票，估價達到一萬七千元。他預期，女皇頭產品會繼續升值，但難以預測幅度，要視乎國際市場及香港經濟。自英女皇登基，郵政署曾短暫推出以香港市花洋紫荊及香港市徽為圖案的通用郵票，但隨後還是繼續使用英國君主頭像為圖案。九七年主權移交後，郵政署宣佈舊有的「女皇頭」郵票停用。相關新聞詳見P2、P4及P5版