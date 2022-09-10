英舉國哀悼女皇哭聲處處 查理斯三世最年邁登基

■處處籠罩着一片哀愁，多人傷心落淚。

■白金漢宮展示女皇離世通告。

■國皇查理斯三世，成英國登位時最年邁君主。

英國舉國哀悼英女皇離世，大批群眾在死訊傳出後，冒雨湧到白金漢宮外悼念女皇；英國展開皇室及全國哀悼期，直至女皇國葬後七日，國葬日期會在適當時候確定。皇儲查理斯自動繼位，成為國皇查理斯三世。已屆七十三歲高齡的查理斯，是英國皇室一千年歷史上登位時最年邁的君主。當白金漢宮在英國時間昨日下午發表聲明，指女皇正接受「醫療觀察」，不少民眾自發前往白金漢宮，又高唱英國國歌《天祐女皇》祈福。至傍晚女皇死訊傳出，現場氣氛急轉直下，籠罩着一片哀愁，多人傷心落淚。至晚上，到白金漢宮的人持續增多，不少民眾前往白金漢宮外擺放花束悼念，通往白金漢宮的林蔭大道兩旁亦泊滿的士。司機們不約而同把車駛來，向女皇致敬。在市中心購物旺區皮卡迪利圓環，霓虹燈打出了女皇的肖像。西敏寺、聖保羅大教堂及溫莎堡中午鳴鐘，向女皇致意。英國全國多地、包括海德公園及倫敦塔、澤西島以及海外屬地直布羅陀，英軍都在下午一時鳴炮九十六響，向女皇致哀。白金漢宮外一片哀愁「倫敦橋行動」自六十年代以來已秘密籌備，內容包括關於女皇逝世後、舉行國葬之間的十天內會發生的事。無論英女皇在何處逝世，其遺體都會在逝世後兩日運抵白金漢宮。國葬會於駕崩後十天在西敏寺舉行，其後載着女皇靈柩的靈車會在倫敦和溫莎巡行，女皇將在溫莎堡國皇喬治六世紀念教堂，與其父親喬治六世和丈夫菲臘親王的墓旁下葬。白金漢宮發聲明，指國王查理斯三世希望由現在起展開皇家哀悼期，直至女皇國葬後七日。葬禮日期會在適當時候確定。白金漢宮宣佈，登基會議將在英國當地時間周六上午，在倫敦聖詹姆士宮召開，屆時查理斯三世將被正式宣佈為「英國國王」。據悉不會立即進行加冕儀式，有指其可能會於數個月至一年後舉行。隨著查理斯成為英皇查理三世，其夫人卡米拉終於成為皇后。查理斯的首任妻子戴安娜二十五年前在巴黎撞車身亡後，卡米拉經過長時間努力，成功令許多人對她改觀，獲得愈來愈多人受落。