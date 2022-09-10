在位70年千帆過盡 伴國人走過高山低谷

■女皇曾多次外訪，是英國史上外訪次數最多的君主。

■新冠肺炎肆虐時，女皇發表演說安撫民心。

■女皇須審閱的文件裝載在紅箱內，自登基以來，紅箱長伴身旁。

英女皇二十五歲時登基成為英國君主。七十年來，英女皇有如「定海神針」，帶領英國走過二戰國力衰退的時期，見證了英國的繁盛興衰。一九二六年四月出生的伊利沙伯二世，父親為約克公爵。但伯父愛德華八世在她十一歲時退位，由伊利沙伯父親接任成為國王喬治六世，作為長女的伊利沙伯則當上第一順位繼承人，她的命運就此改寫。一九五二年，她以公主身份代替健康惡化的父親英皇喬治六世出訪肯亞，其間喬治六世病故駕崩。伊利沙伯隨即以女皇的身份返回英國，以二十五歲之齡，成為溫莎王朝的第四任君主。一年後，她在時任首相邱吉爾的極力反對下，堅持要求電視轉播其加冕儀式。在加冕儀式提到「我在這裏所承諾做到的，皆會實行，並永遠履行。」自此，便開始為大不列顛奉獻她的一生。在登基之初，英女皇要面對英國在二次大戰後國力衰退的考驗，致力維繫大英聯邦團結。沒有護照的她，是英國史上外訪次數最多的君主，亦是唯一曾訪問中國的英國君主。她時刻保持莊嚴形象、自信從容，多年來為皇室樹立典範。英女皇不會就政治事件公開表態，只在重要關頭發聲，如經歷福克蘭群島戰爭、恐襲陰霾、英國「脫歐」，她都會發表演說，是英國人心目中的定海神針。新型肺炎世紀疫症蔓延全球，女皇今年初亦確診，但仍堅持履行國君職責；而她曾發表全國演說安撫民心，「在艱難中我想告訴你們，我們一起對抗疫病，我保證若我們團結及堅定，我們將會戰勝，我們定會重聚。」