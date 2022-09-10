任睇No.1
  • 28º
  • 77%
  • 2022年9月10日 星期六
熱門： 英女皇伊利沙伯二世查理斯iPhone疫情

日報新聞 > 港聞

港人到英領事館外獻花

2022-09-10 列印
Previous Next

英女皇逝世後，不少英國在港國民及港人昨到英國駐港總領事館，留下最後致意。位於金鐘法院道的英國駐港總領事館，昨日下半旗致哀。

有市民前來獻花，有人默哀。領事館會繼續在下星期一至五設弔唁冊，供公眾悼念。有到場市民指對她逝世感到傷感，有人就形容是一個大時代的終結。有人就指英女皇年事已高，離開是遲早問題，但始終有點唏噓。

特首李家超昨日則發聲明指，英女皇在位七十年，是英國在位時間最長的君主，備受英國人民尊重、愛戴和讚許。他深切哀悼英女皇離世。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
HD17th Redemption
頭條No.1大獎2022
22-23 BTS
【馬季開鑼派彩$8800萬 星島馬訊16版猛料方駿暉坐鎮】
LOTY 2021
The 38th Sing Tao Inter-School Debating Competition
下載星島頭條App
hd