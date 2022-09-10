歷任首相致哀

英女皇伊利沙伯二世任期長達七十年，任內曾見證十五位首相。而臨終前兩日，英女皇曾任命卓慧思（見圖）為英國首相。卓慧思昨日致哀，指女皇死訊是對「國家和世界的巨大衝擊」，又稱女皇是啟發她的人，其對職責的忠誠是「所有人的榜樣」。



卓慧思指「這是第二個伊利沙伯時代的過去」，又指英女皇是「現代英國的基石」和「大不列顛精神」，英國在她的統治下發展壯大。她又向國王查理斯三世表示敬意，指國家現在必須團結起來支持他。而多位前首相都有向女皇致哀，包括約翰遜、文翠珊、卡梅倫、白高敦、貝理雅等。