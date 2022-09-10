﻿潘母認屍盼查真相﻿ ﻿哭責「呢啲係謀殺」﻿

秀茂坪安達臣道塌天秤奪命事故中，最年輕死者為二十二歲的潘浩鈺，潘母昨晨往殮房認屍後哭訴痛失兒子，認為意外涉及人為疏忽，指「呢啲係謀殺，唔係普通工業意外」，盼查明真相，還她愛兒一個公道。



潘母昨晨在工權會及建造業工會人員陪同下前往殮房認屍，她認屍後情緒激動，要工會人員攙扶下離開。她向在場傳媒哭訴：「我個仔死得好慘！我個仔先得二十二歲，大好前途。」潘母指天秤既無運作，亦沒有遇上風雨，基座卻整個斷開並蹺起，直言：「呢啲係謀殺，唔係普通工業意外。呢啲係人為疏忽，要拉啲人去坐監，邊個還返個仔畀我？」

「邊個還返個仔畀我？」



她指自己居於劏房十一年，含辛茹苦將兒子養育成人，兒子亦非常孝順，「希望各界人士查明真相，還我哋一個公道！」她更指連兒子的安葬費亦未有，她還要「周圍頻頻撲撲」，希望討回應得的賠償。她又指自己茶飯不思，夜不成眠，失去了生存的希望和精神支柱。

死者的叔叔同樣質疑事故涉及人為疏忽，認為天秤不可能會這樣折斷墮下，要求政府盡快徹查。他指死者很孝順母親，憂慮潘母在兒子離世後沒有了希望，「我不知道她的日子以後如何過」。



而另一名死者，四十一歲電工許文明的兩名親屬亦到殮房認屍，認屍後其中女親友亦不時拭淚，神情哀傷，其後乘的士離去。

另一死者的遺孀稱本身有末期癌症，對年幼子女的未來感到憂慮。許太稱：「我不知道為何跟我開了這麼大的一個玩笑」，她指早一星期還以為自己會死，沒想到丈夫會離世。

